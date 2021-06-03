周五2022年世盃南美洲區外圍賽有場獨腳戲，巴西主場迎戰厄瓜多爾，賽前森巴兵四戰全勝明顯超班，教練迪堤領軍下近七次主場踢世盃外全保清白身，防線固若金湯。不過前線球員李察利臣、加比爾捷西斯等人把握力甚差，單靠尼馬個人能力，料難大勝今屆狀態大勇、已錄三連勝的厄瓜多爾，「入球大細」[2.5球]宜捧「細」。

自去年11月後，巴西事隔七個月再戰國際賽，教練迪堤只挑選了四名本土兵，其餘全屬在歐洲搵食的海外球員，經歷了一個漫長球季後仍要為國出戰，這批主將身心難免疲累。其中艾達臣摩拉斯、堤亞高施華、加比爾捷西斯、費特洛迪古斯等人還剛剛征戰完歐聯或歐霸決賽，料今仗將獲得休息。

不過巴西陣容兵多將廣，特別中後場悍將甚多，不但有卡斯米路及法賓奴泰華利斯在中場掃盪，防線還有馬昆奴斯哥利亞及艾達米列達奧鎮守，最後一環還有利物浦門神艾利臣比加把關，等閒球隊根本難越雷池半步，上場世盃外就連擁有兩大射手蘇亞雷斯及卡雲尼的烏拉圭亦未能破蛋，主場鬥巴西都要輸0:2，料巴西可延續主場不失球的走勢。

相對防守球員人才鼎盛，巴西攻擊球員近年質素下滑，仍要29歲的尼馬擔起進攻大旗，幾乎沒有第二進攻點，箭頭位置更一直是近年巴西的頑疾，由以往的費特到現在李察利臣、羅拔圖法明奴等人，全部都不是多產射手，今次入選的所有前鋒球員，今季在聯賽幾乎沒有雙位數字入球。對手厄瓜多爾實力不差，早前作客另一支南美勁旅阿根廷僅負一球，有力為自迪堤帶領下守強攻弱的巴西製造麻煩，宜捧入球「細」。