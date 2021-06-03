【仲有7日開波】足球終於有機會回家？作為現代足球發源地英國，「大哥」英格蘭今屆再佔主場之利，加上近年新星不斷湧現，現僅在法國及西班牙之後列奪冠第三熱門。分組賽位處D組的英軍看似一支獨秀，但其餘三隊均屬黑馬，其中克羅地亞曾在2018年世盃4強淘汰英軍，「細佬」蘇格蘭及東歐球隊捷克亦非「魚腩」，英軍想爭奪首名出線劍指冠軍絕不可掉以輕心。

文：尊嘉

英格蘭歷史上兩次主辦大賽均取得好成績，其中1966年成功贏得世盃冠軍，1996年主辦歐國盃更以「足球回家」作口號並殺入4強，惜在互射12碼憾負德國，但已創出英軍近年在歐國盃的最好成績，故今屆再作為其中一隊主辦國的英格蘭，再被看好也不無道理。

論實力，英軍的確可與列強媲美，首先鋒線有隊長哈利卡尼領軍，這名熱刺射手今季狀態火熱，身兼英超神射手兼助攻王（見另文），身旁還有兩大新星菲爾科頓及美臣蒙特冒起；這2名不足23歲的中場，今季帶領曼城及車路士殺入歐聯決賽，再加上史達寧、拉舒福特及基亞利殊等人速度技術兼備，英軍攻擊線可謂朝氣勃勃，唯一擔心是中後場主將如佐敦軒達臣、哈利馬古尼及阿歷山大阿諾特都在歐國盃前受傷，能否及時復出重拾狀態將成關鍵。

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格仔兵高峯滑落作客弱

不過，領隊修夫基吸收了2018年世盃4強止步的經驗，球隊現時實力、狀態及穩定性均比三年前強，特別是今季英超球隊在歐戰表現突出，多名英兵在球會級賽事捧盃，信心大大提升，分組賽每場至少22,000名主場球迷打氣下，料更有利英軍發揮。

反觀同組競爭對手克羅地亞，自2018年世盃勇闖高峯獲得亞軍後，門將蘇巴錫及中鋒文迪蘇傑都已退出國家隊，莫迪歷及洛夫雲等戰將又大了三歲，故「格仔軍」2018年後戰績不斷下滑，特別是13場客戰只錄得2勝4和7負的劣績，當中包括0:6負西班牙、1:4負葡萄牙、2:4負法國等，作客成績差劣的克國實不宜高估。

蘇格蘭捷克勢做攔路虎

蘇格蘭作為主辦國之一，又有不少英超兵如隊長安德魯羅拔臣及麥湯米尼等壓陣，實力不弱，但歷史上從未成功突破分組賽，相信將以次名甚至最佳小組第三名為目標；至於東歐黑馬捷克近年進步不少，不但有出國效力的球星如西維爾門將拖馬斯華斯歷、韋斯咸中場湯馬士蘇錫克等，國內球隊布拉格斯巴達及布拉格斯拉維亞等近年在歐戰亦有驚喜，球員實而不華，有力左右D組出線形勢。

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