無論你喜不喜歡LeBron James也好，他的確有過一夫當關，萬夫莫開的日子，在騎士傷兵滿營，支援不足的比賽，也能以一人之力，對抗全世界。可是這份氣概和膽色，近年近乎消失，今次季後賽，多次放棄回防，垂頭喪氣，不再是那個說到做到，將勝負一肩挑起的領袖。

傷兵和鬥志，不止是太陽對湖人的主旋律，也是今季季後賽的主題。湖人兩大巨頭LeBron James和Anthony Davis，在周四的背水一戰未能聯手，AD帶傷復出，可惜打了幾分鐘就退場，LBJ負隅頑抗，一度追近，不過去到最後，兩次投訴未有回防，讓太陽接連射入，終於判了死刑。太陽晉級後，對金塊固然是惡戰，可是湖人季後如何補強，分分鐘更難應付。在LBJ和AD以外，是否再一次大換血，由頭開始？LBJ又老一歲，能否維持同樣的水準？這個提早來到的暑假，湖人管理層恐怕寢食難安。

湖人孖寶仍有合約，LBJ到22-23球季，AD則是24-25，所以不用擔心離隊，但其他球員方面，只有Kyle Kuzma、Kentavious Caldwell-Pope和Marc Gasol仍有合約，至於多次表達打得不開心，今場也只打了不到8分鐘的Montrezl Harrell，下季則是球員選項，會走會留仍是未知數。

包括Talen Horton-Tucker、Alex Caruso和Schroder都會成為自由身，當中「小黑」在季中兩度拒絕提早續約，先是2年3,400萬，其後是4年8,400萬，結果在首輪的表現，起起伏伏，上場射9中0，以及前一場射13中3，就算湖人球迷也不斷落井下石，笑他不自量力，還想要更高薪的合約。問題是湖人在薪金上限不多下，能否以相若價錢，找到一位正選級的控衛，目前他與湖人的合約至8月1日，如湖人不提早續約，就會成為不受限自由身，屆時湖人就要看市場的定價，才能博一鋪。

昔日LBJ的隊友方程式很簡單，幾個出色的射手，一個小球中鋒，加上視乎需要的角色球員，拉開空間，已足夠打入總決賽，但說的是「大帝」的巔峰年代；由今季所見，傷患加上年紀，越來越慢，在西岸更快的球速下，不要說進攻，連防守也相當吃力，Frank Vogel究竟應把他放在1還是3、4號位，也很頭痛。不回防，與球證投訴，都代表了LBJ經常在尾段氣力用盡，下季會是37歲，上陣時間會更短，在他更多在外圍搵食後，湖人需要的，是一個能夠入楔分波的球員，吸引包夾，如此才能讓LBJ繼續發揮作用，當然AD的補防也是不可或缺，因為今季已經常見到LBJ未能跟上。

其他球員方面，今場未有上陣的Andre Drummond據報仍被視為湖人未來藍圖，但球隊的taxpayer midlevel exception是否足夠，也是疑問；至於Markieff Morris、Wesley Matthews和Ben McLemore也未知去留，但湖人補強的手段不多，可能仍要繼續起用。

湖人高層最主要的考慮，其實是LBJ又老一歲後，能否繼續打出超級球星的威力，如果不能，那球隊是否有新人足以成長到球星的級數，補上不足？如果Kyle Kuzma始終未如預期，那湖人仍可以考慮用他、KCP和2027年的首圈選秀權，去交換其他球星，例如和馬刺先簽後換DeMar DeRozan，但如此一來，球隊又未必有足夠薪金空間，留住其他球員。在下季保證合約已高達1.17億美元下，湖人的確是進退兩難，因為昔日不少人樂意免費來投，是想贏冠軍，但今日如網隊才是「真大腿」，難以再吸引更多老將來博冠軍。

打從一開始簽下LBJ，湖人高層已清楚是場豪賭，結果一座冠軍，一次無緣季後賽，一次首圈出局，這結果，湖人球迷是否滿意？我不知道，但可以肯定的是，快艇同樣陷於出局邊緣，成了不少湖迷失望球季的最大安慰，要是真的出局，那傷痛就大大減輕。

文：仙道彬

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