【綜合日本外電】東京奧運即將在7月23日開幕，但由於日本的新冠病毒疫情仍然嚴峻，近期多家媒體進行的民調均顯示，輿論壓倒性支持東京奧運應停辦或再度延期，惟橋本聖子周三接受日媒專訪時重申奧運不會停辦或延期，若疫情突然爆發，也有可能隨時改成無觀眾比賽。

橋本聖子認為，隨着日本國內疫苗接種率逐漸提升，民意已在改變，加上國際奧會（IOC）敦促各國為奧運代表團接種疫苗，屆時選手村將有八成入住者完成接種疫苗，組委會也加強說明檢驗次數與代表團採「泡泡」入境形式等防疫措施，相信能獲得民眾理解。被問及東京奧運是否會停辦，橋本回答「不會」；至於是否會再次延期，橋本回應沒辦法再次延期，除非疫情令大多數國家無法到達日本，否則東奧就不會停辦。

橋本聖子在BBC的訪問中更指，相信奧運會100%會舉行：「現在的問題只是我們怎樣可以有一個更加安全和令人放心的奧運會。」

東京奧組委透露，原本約80,000名義工當中已經有約10,000人辭任，委秘書長武藤敏郎表示主要是因為對新冠病毒疫情感憂慮，但他指賽事規模已縮減，相信義工人數減少對比賽不會有影響。

另外，現年70歲的現任香港足總主席貝鈞奇是東奧港隊團長，他昨出席有線電視50日倒數揭幕儀式時指，對於東奧組委表明若沒觀眾也會如期舉行，絕不延期表示歡迎，並透露港隊為防疫會包機前赴日本。

在已取得的35個東奧席位中，他看好「女車神」李慧詩、「混血飛魚」何詩蓓及「跳馬王子」石偉雄有機會衝牌。他說：「之前日本一直有聲音要取消奧運，東京奧組委受到好大壓力，如今閉門也要辦，對運動員可說是放下心頭大石，畢竟運動員生涯不易捱，他們苦練多年就是等這刻，我們惟有積極面對，迎難而上，希望不受疫情影響，港隊能有突破。」貝生指暫定7月8日在禮賓府進行東奧港隊授旗。