【綜合歐洲外電】德國及荷蘭在周三的熱身賽分別與丹麥及蘇格蘭拍跳，結果同樣只與對手打和，當中荷蘭全靠迪比做救世主，尾段罰球建功，才2:2逼和蘇格蘭。

荷蘭與蘇格蘭在葡萄牙中立場交鋒，蘇格蘭開賽僅10分鐘就由積亨特利先拔頭籌，橙衣兵團7分鐘後靠迪比接應韋拿杜姆的傳送射成1:1。雙方換邊後繼續對攻，結果踢至63分鐘，荷蘭又再落後，奇雲尼斯畢接應傳中射入，幸迪比再救主，89分鐘禁區頂妙射罰球建功，逼和2:2完場。

法蘭基迪莊及韋拿杜姆兩主力，踢了半小時就退下火線，教練法蘭迪保亞賽後解畫：「他們歸隊比較遲，不想冒風險，但我不是太擔心，今場排出5-3-2陣式，只是在1日的訓練中演練過3次，各10分鐘時間，我覺得之後會更好。」

至於德國有曉姆斯和湯馬士梅拿兩位重返國家隊的老將，在對丹麥一仗任正選，雖然換邊後不久就由科利安尼奧侯斯在禁區混戰中先開紀錄，但對手71分鐘靠尤素夫保臣追和1:1完場。路維賽後仍表示，球隊的表現有明顯進步：「我們今場大部份時間的防守都很出色，可以看到球員在場上的溝通更多，但下半場中段失去了集中力，加上久久未能將比數拉開，結果遭到懲罰。」