隨着暑假的來臨，各地的聯賽都圓滿完成今季賽事。在疫情之下，每個球季都進行得好不容易，幸好每支球隊、每位球員都堅守崗位，讓足球繼續為世界注入正能量。每年的這個時間，除了轉會市場活躍外，亦有人不少選擇退休、掛靴、掛哨。每種的離開都是象徵一個新的開始，值得高興，也值得歡送。

當中，阿古路眼泛淚光地告別曼城，最令筆者感動，也教人明白離開的意義。曼城球迷在社區塗上阿古路的油畫，球會也為他鑄造銅像。主帥哥迪奧拿在英超謝幕戰換入他，讓阿古路以兩個入球完美告別主場球迷，哥帥在接受訪問時更一度哽咽，可見阿古路在曼城的地位；即使轉會巴塞隆拿，也無損他成為傳奇人物的故事。

另一位將轉會巴塞的球員韋拿杜姆儘管不算是紅軍的一代傳奇，但至少也為利物浦立下不少汗馬功勞，是四冠王的重要功臣，離開時同樣得以接受全場球迷的掌聲。有時，離開的確可以很完美，重要的是那份因了解而分開的尊重，明白你的決定，體諒彼此的處境，笑着歡送對方離開。他日重逢，自然會心微笑。

反觀本地足球，卻未見這種歡送文化普及，不少球隊英雄更是無聲地掛靴，例如一代本地中鋒陳肇麒，理應有表演賽或特別的歡送方式。筆者最印象深刻的已是盧比度離開傑志時，於對阿仙奴的比賽中有歡送的儀式，非常感人。港超日前正式完季，國際裁判吳超覺（右一）結束20年的裁判生涯，他於本地足壇資歷很深，球迷亦經常關注，相信感觸良多；另一邊廂迪高亦結束在東方的球員歲月，轉會理文。迪高八年間與球隊經歷高高低低，多次在比賽重要關頭挺身而出，貢獻良多，絕對是東方的精神支柱和傳奇人物。可惜，兩人的離開在球場上都未見被重視，感覺欠缺了一份尊重、一些掌聲。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

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