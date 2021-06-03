- 英軍兩度殺入4強，96年修夫基成罪人

在歐國盃歷史上，英格蘭曾經兩次奪得季軍，分別是1968年及1996年，其中同樣作為主辦國的96年，英軍分組賽曾與蘇格蘭同組，結果在對手麥亞里士打射失12碼下，英軍靠舒利亞及加斯居尼各入一球以2:0勝出，最終殺入四強與德國120分鐘內踢成1:1，互射12碼在「突然死亡」的第6輪，現任英軍主帥修夫基射失12碼，結果英格蘭四強出局。

- 捷克黃金一代誕生，決賽僅負德國留憾

今屆與英格蘭同組的捷克，則在96年歐國盃一直過關斬將，在名將尼維斯、普波斯基、貝加等人的帶領下殺入決賽並一度領先，惜92年的丹麥神話未能在捷克身上重演，最終四強淘汰英格蘭的德國，靠比亞荷夫扳平及在加時射入黃金入球，以2:1反勝摧毀捷克的捧盃夢。04年捷克黃金一代最後探戈，雖然有路斯基、巴路士等後起之秀幫助，但最終在四強不敵最終冠軍希臘飲恨。

- 英軍08年無緣決賽周，與格仔軍開始結怨

作為勁旅之一的英格蘭近8屆多達7次殺入決賽周，唯一一次無緣是08年，當時英格蘭雖仍擁有泰利、林柏特、朗尼等球星，但在外圍賽作客克羅地亞一役，門將接應加利尼維利回傳時疑因草皮不平「踢空氣」，結果皮球漏入自家大門輸0:2；次循環英軍回到主場，另一門將卡臣面對卡蘭積卡的遠射預判失誤，「牛油手」將皮球彈入網，最終英軍主場以2:3不敵克羅地亞，正式宣佈無緣躋身08年歐國盃決賽周。

去年世盃兩軍在四強相遇，當時英軍先有捷比亞有上半場5分鐘射入罰球領先，不料下半場被比列錫扳平，最終格仔軍在加時第109分鐘，文迪蘇傑禁區內射入奠勝球，結果克羅地亞以2:1反勝英格蘭殺入決賽。

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