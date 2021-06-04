隨着英格蘭右閘阿歷山大阿諾特宣佈因傷退出歐國盃大軍後，英超球隊利物浦的防線正選球員中，在今屆大賽只剩蘇格蘭隊長安德魯羅拔臣一人。

利物浦上季一直受防線傷兵問題困擾，後防核心華基爾雲迪積克（VVD）在去年10月英超對陣愛華頓一仗，被英軍門將比克福特鏟傷後，右膝前十字韌帶要施手術提早收咧，在歐國盃展開前的上個月月中，表明自己仍處於康復過程中，決定不會代表荷蘭參加歐國盃，以爭取更多休息時間備戰新球季，而這位被譽為當今最佳中堅的球員缺席，對橙軍絕對是極大損失。

VVD的紅軍中堅拍檔祖高美斯，亦在11月替英格蘭國家隊集訓時膝蓋受創，做完手術同樣長唞至季尾都未能復出，注定與VVD一樣要緣盡歐國盃。如今阿諾特也退出，即利物浦防線4大正選中得左閘羅拔臣，可代表蘇格蘭出征今屆賽事，而且他也是國家隊隊長。

當然，利記防線中還有借將奧辛卡巴克為土耳其出戰，但這位月尾借約到期的球員，隨着球會從RB萊比錫引入法國小將伊巴希馬干拿迪後，被退還史浩克04的機會甚大。至於紅軍還有一位後備守將能出現在歐國盃賽場，是威爾斯的右閘尼高威廉斯，此子剛在對法國的熱身賽領紅牌被逐，但不會因此影響他在首場A組賽事對瑞士候命。

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