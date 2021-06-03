葡萄牙周四在U21歐國盃四強，以1:0擊敗衞冕的西班牙，晉級決賽，並將與同日贏荷蘭2:1的德國爭奪冠軍。

上半場與葡萄牙互交白卷的西班牙，易邊後加強攻勢，46分鐘，古古列拿在禁區外左腳遠射中柱彈出，3分鐘後，中堅古安卡的頭槌攻門又頂得太正，被葡軍門將輕易沒收。54分鐘，後備上陣的左閘桑米蘭達，在對方禁區內勁射又被擋出，久攻不下的西班牙，終於在80分鐘失守，葡萄牙中場法比奧韋拉在右路傳中，古安卡出腳攔截，皮球意外「笠過」門將艾華路費南迪斯入網。葡萄牙最終憑着對方這個「烏龍球」，以1:0勝出，晉級決賽。

同日另一場四強賽事，德國以2:1擊敗荷蘭晉級。效力利華古遜的科利安華迪斯，在開賽後8分鐘內便連入兩球，協助德國領先2:0。荷蘭在67分鐘由阿積士中堅舒侯亞斯追回一球，但最終仍以1:2落敗。德國周日會在斯洛文尼亞盧布爾雅那舉行的決賽硬撼葡萄牙，爭奪今屆賽事冠軍。

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