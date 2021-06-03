替車路士贏得歐聯冠軍的德國中堅魯迪格，出征歐國盃再收好消息，其妻子為他誕下第二胎，更因剛贏完錦標而將剛出世的女兒名字中間加入「Trophy」的字眼。

魯迪格第一時間放相上IG，照片中的他抱着女兒，但就用了藍色的心心圖案遮住了女兒樣貌，保持神祕感。身為穆斯林教徒的他寫道：「萬物歸於真主–上帝總是為我們計劃好一切。Aaliyah Trophy Rudiger–我人生最偉大的錦標，為第二次成為父親而驕傲。」

對於魯迪格女兒Aaliyah出世，一眾曾與他一同效力車路士和德國國家隊的隊友們都有留言祝福，包括美臣蒙特、列斯占士、艾斯派古達及謝路美保定等。

不過，在女兒一出世不久，這位中堅已趕赴德國國家隊報到，德國也在官方Tiwtter證實魯迪格已到埗，他也有在周三對丹麥賽前來到場館內，於看台上欣賞賽事。

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