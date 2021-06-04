被視為今屆歐國盃奪標熱門之一的比利時，周四在缺少了多名主將的情況下，只能於主場以1:1賽和未能打入決賽周的希臘。

世界排名第一的比利時，今仗除了缺少上周在歐聯決賽面部受傷的中場奇雲迪布尼外，夏薩特、韋素與首席門將泰拔高圖爾斯亦未有上陣。不過，該隊仍然憑着杜根夏薩特在上半場20分鐘，於小禁區頂接應恩歷克卡拉斯高的左傳中球撞入，先開紀錄，半場領先1:0。戰至66分鐘，柏柏杜普路斯在禁區內接應右路自由球，插水式飛頂中柱彈出，薩維拿斯在門前補中，希臘最終以1:1逼和比利時。

比利時周日就會與克羅地亞進行另一場友賽，為歐國盃作最後熱身。該隊在本月12日，便會在B組首輪分組賽出戰俄羅斯。

周四另有多場熱身賽，當中瑞士以7:0大破列支敦士登，土耳其以2:0擊敗摩爾多瓦，烏克蘭則以1:0小勝北愛爾蘭。

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