歐洲國家盃開鑼在即，香港賽馬會今日亦公佈了今屆賽事的神射手賠率，效力熱刺的英格蘭射手哈利卡尼成為今屆賽事的大熱、而第二位則為今季表現同樣火熱的比利時前鋒盧卡古。

今季為熱刺於各項賽事攻入33球的卡尼以6.25倍成為今屆歐國盃神射手大熱。不過卡尼的國家隊前鋒拍檔拉舒福特和史達寧就成為冷門之一，兩人的倍率均為50倍。次熱門則為6.75倍的國際米蘭前鋒盧卡古，而「其他」則為第三熱門，倍率為7.5倍。

今屆賽事奪冠熱門球隊之一的法國雖然鋒線粒粒皆星，不過幾位前鋒都相對冷門，基沙文以及重返國家隊的賓施馬倍率為20和18倍，而基利安麥巴比亦僅獲9.5倍，與荷蘭前鋒迪比相同；至於葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度則以9倍成為第四熱門。

歐國盃神射手前五熱門

球員 國家 賠率

哈利卡尼 英格蘭 6.25

盧卡古 比利時 6.75

其他 - 7.5

基斯坦奴朗拿度 葡萄牙 9

基利安麥巴比 法國 9.5

迪比 荷蘭 9.5

資料來源：足智彩

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