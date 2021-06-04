周四NBA季後賽西岸首圈，場數落後2:3的拓荒者回到主場再鬥金塊。雖然金塊今仗首節有波特（Michael Porter Jr.）大爆發個人獨取22分，但拓荒者整體發揮更好下一直領先。然而，球隊於第四節進攻完全死火，單節僅得14分下，慘遭金塊後上反勝。最終在祖傑（Nikola Jokic）轟入36分下以126:115擊退拓荒者，順利晉身次圈。

上仗拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard）如有神助，個人攻入55分及射入破紀錄的12個三分，可惜在兩次加時之下仍然以7分之差不敵金塊。今場回到主場迎接背水一戰，首節就被對手小前鋒波特獨取22分，當中包括6記三分球。不過整體拓荒者的發揮更為出色，第三節更最多拉開13分距離。然而在第三節尾段起祖傑連入7分之下，完三節將比數收窄至3分距離。

關鍵的第四節，拓荒者的表現大走樣，全隊僅得14分之外命中率更不足3成，三分起手更全數不入，最終被打一段11:0後難以收復失地，以11分之差不敵金塊。拓荒者的尼拉特交出「雙雙」的28分及13助攻，但難敵有祖傑攻入全場最高36分的金塊，金塊晉級後將會鬥太陽及湖人的勝方。

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