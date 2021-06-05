葡萄牙總統德索薩（左二）與西班牙國王費利佩六世在宣佈兩國聯合申辦2030世界盃的儀式上擊拳。
西班牙和葡萄牙周五在歐國盃熱身賽上演之前，在馬德里的萬達大都會球場舉行了簡單而具象徵意義的儀式，正式宣佈兩國聯合申辦2030年的世界盃決賽周。
西班牙首相桑切斯及葡萄牙總理哥斯達，在西班牙國王費利佩六世及葡萄牙總統德索薩見證下簽署了協議，二人表示︰「西班牙和葡萄牙政府希望表達聯合主辦2030世界盃的抱負和承諾。」
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