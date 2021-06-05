受疫情影響，原定於10月1日至3日舉行的F1新加坡站賽事將會取消，賽會正研究由其他城市頂上主辦賽事的可行性，當中土耳其伊基坦堡與中國的上海，均有機會接手。

「我們明白車迷都期待新一屆新加坡格蘭披治大賽的來臨，連續兩年取消賽事，真是個非常困難的決賽。不過，鑑於新加坡對現場活動實施的限制，我們必須這樣做。」F1新加坡站透過Twitter發聲明說。

BBC報道，F1賽會仍然希望在今季舉行有史以來最多的23站賽事，目前正物色其他賽道頂上，土耳其與中國亦是候選地點。今季加拿大站因疫情取消，原定由土耳其頂上，豈料有關安排公佈兩周之後，土其耳又因為疫情關係，被英國放進了實施旅遊限制的紅色名單，而令當地的接辦計劃告吹。在新加坡站被取消的情況下，F1將再度研究能否在土耳其舉行賽事，除此之外，賽會亦可能會調動賽程，在上海加插一站比賽，而10月在美國奧斯丁連辦兩站賽事，亦是另一個選項。

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