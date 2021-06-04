2名NBA元老級球星占士與基斯保羅（Chris Paul、CP3）分別在2003及2005年出道，直到今季才首次在季後賽正面交鋒，儘管CP3在季後賽首圈表現一般，不少統計數據都在常規賽以下（見附表），但在關鍵的第6戰仍有不錯發揮交出12次助攻。值得一提的是，CP3今次再當「大熱門殺手」，繼2008年帶領黃蜂淘汰小馬後，再次在季後賽擊敗季前被捧為奪標大熱的球隊。

08年曾淘汰大熱小馬

湖人上季重奪總冠軍，當時美國博彩公司馬上列出翌季（20/21球季）的奪標賠率，湖人以6倍力壓快艇與公鹿成為大熱。回想07/08球季，有CP3在陣的黃蜂，也在西岸首圈踢走該季季前頂頭大熱、有奴域斯基（Dirk Nowitzki）在陣的小馬。CP3在今季西岸首圈首戰受傷，或因此表現受到影響，首圈6場比賽僅1仗得分達雙位數，到周四比賽表現有改善，交出今屆季後賽新高12次助攻。

今季戰績欠佳的湖人在球季進行了一段時間已不再是冠軍大熱，季中組成超級三巨頭，有杜蘭特（Kevin Durant）與夏登（James Harden）的網隊才是頂頭大熱，目前亦以2.5倍力壓4倍的爵士最被看好。網隊將於香港時間明早進行東岸準決賽首戰，主場迎戰公鹿。

文：何西