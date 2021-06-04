距離歐國盃開鑼只剩1周，官方合作夥伴喜力啤酒最近有搞作，找來前威爾斯中場沙維治夾手夾腳整蠱前英格蘭國腳里奧費迪南。

里奧費迪南與沙維治退役後一齊擔任BT Sport的「講波佬」，但兩人也不時因持不同意見而有爭拗，就好像天空體育的加利尼維利和加歷查一樣，但有時又因為歡喜冤家的形象而得到一些品牌青睞，找他們一同宣傳活動。

這次喜力啤酒替2020歐國盃作推廣，就找沙維治參與一個里奧費迪南的惡作劇計劃，藉故稱該品牌最近找來一些藝術家繪製了球星的畫像，然後舉辦喜力名人堂公佈當選球星，而里奧就獲邀來到現場親自見證這個時刻，殊不知是一個想讓他難堪的場面。

當時，里奧看着面前掛牆並用布遮掩的畫像時，滿心歡喜看看自己那幅會是怎樣的，誰知當在場人員揭開後，卻見該畫像內的自己，手裏拿着一束鮮花，但身披的是一面威爾斯旗。里奧看完非常尷尬，然後笑說：「這個旗幟不太符合我，我是英格蘭，不是來自威爾斯。」

不過，被大會安排假扮藝術家的那位女士，堅稱她在互聯網上見到里奧是來自威爾斯，還和里奧有點爭論，最後里奧無奈地說：「別擔心，這很好，但你必須把它拿下來。」此時，透過偷拍鏡頭見證了里奧尷尬一面的沙維治，突然衝入來並大笑，里奧才意識到自己被整蠱。

里奧事後表示很本來覺得很榮幸入選喜力的名人堂，但接下來見到這個畫像感到很驚訝，強調自己替英格蘭踢了81場國際賽，互聯網上的資料不可能搞錯他是代表威爾斯。然後，他表示知道沙維治有份整蠱他時，笑他挑起了英格蘭與威爾斯之間的競爭氣氛，又稱自從威爾斯在2016歐國盃殺入4強後，無時無刻都被沙維治嘲諷英格蘭在這項盃賽最多只與威爾斯的最佳成績一樣，都是四強止步，難稱得上是足球大國。

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