隨着衞冕的湖人出局，去季出戰分岸決賽的四雄，包括西岸的金塊，以及東岸的熱火及塞爾特人，最終只有金塊仍生還晉身次圈。不少人過去就提出這與季前休息時間太少，令各支去季戰至最後的球隊都傷疲盡起有關，但除此以外有其他原因嗎？

受疫情影響，上季總決賽最終於去年10月舉行，湖人封王的日子為香港時間10月12日，至於今季第1戰則是12月23日，即當中只有兩個多月的休整時間，比過去正常6月完季，10月尾開季足足少一半時間。從湖人及熱火今季傷兵情況便可知一二，湖人的安東尼戴維斯常規賽缺席36場，勒邦占士則缺席27場。到季後賽，AD又因傷在關鍵場數被迫缺席。

同樣情況亦在熱火中發生，今季占美畢拿（Jimmy Butler）開季已缺席多場，最終常規賽只打52場，老將積傑錫（Goran Dragic）亦因足底筋膜撕裂的傷勢未完全復原，狀態嚴重下滑。

除了休息外，去季兩支決賽球隊今季組軍都遭遇不少問題。湖人因兩大巨星的薪酬影響下，未能留住朗度（Rajon Rondo）、丹尼格連（Danny Green）及懷特侯活（Dwight Howard）等奪冠功臣，新加入的馬克加素（Marc Gasol）、夏利爾（Montrezl Harrell），以及季中超低價簽入的杜蒙特（Andre Drummond）均未能融入球隊體系中。

至於熱火兩大老將伊古達拉（Andre Iguodala）及阿里沙（Trevor Ariza）均不復當年勇，季中簽入的奧拉迪普（Victor Oladipo）曾被寄予厚望，不過僅上陣四場就因傷全季報銷，亦是熱火失利的主因。

文：亨少