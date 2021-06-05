曼聯上月底於歐霸盃決賽不敵維拉利爾失冠，整隊都充滿着不太開心的氣氛，但前鋒卡雲尼日前就為紅魔帶來喜訊「沖沖喜」，他在社交媒體宣佈家中迎來第4位孩子，小兒子於6月4日這個重要日子平安來到世上，他和太太將兒子命名為施維斯達，剛好跟曼聯昔日的守將施維斯達「撞名」。

卡雲尼周四傍晚在個人IG分享孩子出生的相片，相中可見他剛生產完的太太Jocelyn，抱住呱呱落地的初生兒子，而卡雲尼就在旁邊笑得很開心。今次已經是卡雲尼家庭的第四位孩子，此前他和太太育有Bautista和Lucas兩位兒子，女兒India亦在2019年出生，現時一家六口將會非常熱鬧。卡雲尼的紅魔隊友包括桑馬達和門將迪基亞、前紅魔隊友科素文沙、效力巴黎聖日耳門時的隊友馬高華拉堤、迪馬利亞、尼干古和莫路伊卡迪等等，都紛紛在帖文留言為他們送上祝福。

卡雲尼兩夫婦決定為小兒子取名為施維斯達，跟前曼聯守將施維斯達的姓氏相同，這位前法國守將於1999至2008年效力過曼聯，隨後轉投阿仙奴。對於自己跟卡雲尼兒子有同樣名字，施維斯達亦在Twitter留言恭喜對方，並對此對方的兒子亦取名為施維斯達感到很榮幸。

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