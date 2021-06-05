香港時間禮拜六嘅NBA季後賽西岸首圈第六回合，小馬喺主場以97:104不敵快艇。畀對方成功拖到番主場打Game 7。不過小馬都準備好「秘密武器」，事關有球迷影到喺Game 6賽前，班主古賓（Mark Cuban）提早落球場射三分嘅畫面。見到呢位一向熱愛籃球嘅班主出手似模似樣，三分命中率仲要唔差，唔知小馬主教練卡利奧（Rick Carlisle）有冇興趣喺禮拜一嘅Game 7畀呢位62歲「射手」落場，幫輕嘅當錫（Luka Doncic）嘅得分壓力呢？

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