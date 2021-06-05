巴西隊長卡斯米路周五在以2:0輕取厄瓜多爾的世界盃外圍賽後表示，球員對反對巴西主辦美洲盃立場一致，但因不想失去對世盃外的注意力而希望在對巴拉圭的比賽後再談，暗示巴西將會罷踢美洲盃。今屆美洲盃預定在6月13日展開角逐。

南美足協因阿根廷新冠病毒疫情爆發，在賽事開鑼前不足兩周褫奪其主辦權，及後並宣佈由巴西接手。惟巴西疫情同樣嚴重，加上在準備嚴重不足而惹來各界批評。周四的賽前記者會，巴西隊長卡斯米路未有按安排出席，教練迪堤則證實部份球員明確表達不想巴西接手主辦並密謀罷踢。

周五賽後，隊長卡斯米路接受訪問時坦言「球員們的立場非常清晰，已經清楚得不可能更清楚了。」卡斯米路表示︰「我們希望在對巴拉圭（6月8日）之後再談，因為我們不想失去注意力，這是為我們的世界盃。」對於有當地傳媒報道，以歐洲為基地的巴西球員們帶頭推動反對美洲盃，這名中場球星補充，一切決定都會來自巴西全隊︰「不止我、不止在歐洲比賽的球員而是所有人，包括迪堤，全部人一起。」

美洲盃四個主辦城市之一的里約熱內盧，市長帕埃斯在周五則表示，如果該市疫情惡化，他會毫不猶豫取消安排在里約進行的比賽。帕埃斯說︰「我看不到主辦美洲盃比賽有甚麼好處。我們沒有要求主辦美辦，而如果你問我的意見，我不認為這是舉辦這樣一項賽事的合適時機。」

帕埃斯指，球會比賽例如巴西聯賽及南美自由盃，在里約都是根據一項法令閉門作賽直至6月14日、即美洲盃在巴西利亞進行揭幕戰的翌日︰「但如果情況惡人，我們將會有另一法令，『結束』這個城市的足球比賽。」里約將會主辦八場美洲盃比賽，第一場是6月14日阿根廷對智利。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波