意大利周五憑恩莫比尼及恩斯治尼分別交出1射1傳，在歐洲國家盃熱身賽以4:0大炒捷克，並締出各項賽事8連勝兼0失球的隊史紀錄。

恩莫比尼是於23分鐘射入個人第13個國際賽入球，為主場的意大利先拔頭籌。42分鐘，尼高路巴列拿接應佐真奴費路傳送後殺入禁區施射，皮球省到對方球員腳後入網，完半場意大利領先2:0。

換邊後，恩莫比尼於66分鐘交出助攻，30歲生日的恩斯治尼順利破網，意軍領前至3:0。7分鐘後，恩斯治尼亦助攻予杜文尼高貝拉迪，後者不負所在禁區內射入，協助意大利以4:0大勝一場。

意大利自2018年9月以來已經27場不敗，並且是隊史首次連贏8場並0失球，而在近8場比賽中，意大利共射入了25球。

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