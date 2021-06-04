講起女足，澳洲雖然未拎過女子世界盃，不過近期成績一啲都唔輸蝕畀日本，家吓世界排名第九，係亞洲區最高，仲有唔少國腳效力英超，踢緊阿仙奴已經有三個，不過今次唔講佢哋，反而想講車路士前鋒卡爾。

車路士男足今季都威風八面，贏到歐聯，其實女子隊都好勁，今季就拎到女子英超冠軍，不過歐聯決賽就輸俾巴塞隆拿；卡爾就係車仔首席前鋒，聯賽轟入21球成為神射手。撇開足球事業，27歲嘅卡爾私生活都幾多人談論，事關佢係公開嘅女同志，女朋友係一齊喺珀斯光輝出身嘅舊隊友斯坦頓，佢哋都不時喺ig晒恩愛。卡爾仲話如果拎到奧運或者世界盃，就會同斯坦頓結婚，2023年女子世界盃就喺澳洲同新西蘭舉行，澳洲有主場之利，真係有機會捧到盃，澳洲亦打入東奧決賽周，不過同組有美國同瑞典，唔算易踢。

講返澳職心水，今周係常規賽最後一輪，阿德萊德聯周中和波都夠分上岸，前六位置已經齊晒腳，唔少波都變例行公事；卡爾就喺珀斯光輝出身，但男子隊今季就唔生性，上仗輸俾布里斯班獅吼已經無緣季後賽，星期六作客紐卡素噴射機，兩隊都冇嘢爭，最後一場開放式鬥攻，入球「大」值得捧場。另外中岸水手主場對散晒嘅西部聯，應該可以拎到常規賽尾彩，讓半/一要上盤。下星期日場墨爾本打吡，墨爾本城穩奪常規賽冠軍，上仗半力就俾獅吼大炒，今場主場一眾主力應該復出，墨爾本勝利已無緣季後賽，季尾幾場都幾開放，上仗仲大勝西部聯6:1，兩隊無包袱鬥攻，要入球「大」。

文：牽牛

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