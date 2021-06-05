日本網球女將大坂直美日前宣佈退出法國公開賽，同時透露自己受到抑鬱症困擾，令各界紛紛表達對職業運動員精神健康的關注。本身曾出現焦慮情況的F1麥拿侖車手諾里斯亦擔心，今季有多達23站賽事，可能會損害車隊人員的心理健康。

「我們並沒有盡可能談及精神健康問題，但我們應該這樣做。」諾里斯說。「她（大坂直美）遇到這種事情，我也感到難過。對於她公開自己的遭遇，並採取了相應行動，我要向她表達最高的敬意，因為把自己放在第一位是最重要的。我也受過這種折磨，但情況已大有改善了。」年僅21歲的諾里斯說。

受疫情影響，上季F1收入大減，賽會今季共安排了歷來最多的23站賽事，希望彌補損失，但諾里斯認為車隊人員長期四出比賽，無法跟家人朋友相聚，很可能會損害各人的精神健康。「23場比賽真的很難捱。比賽數目對車隊帶來很大影響，特別是在防疫隔離措施下，大家都難以跟家人會面。對我來說，這是其中一個最大的問題。」這位英國車手說。

在今季頭五站賽事兩奪季軍的諾里斯，目前在車手榜以56分排在第三位，僅次於紅牛的韋特本，以及貴為七屆總冠軍的平治車手咸姆頓。

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