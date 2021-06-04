日本除咗男子足球發展得唔錯之外，其實女子足球都好勁，除咗喺2011年贏過女子世界盃冠軍之外，日本國內嘅女子足球聯賽亦都相當成功，佢哋上年仲開咗一個新嘅聯賽WE League，令日本女子足球擁有同歐洲球壇一樣嘅規格。

其實唔少日本女國腳出國搵食，最近一次日本女子隊徵召名單之中，就已經有七位球員係效力歐洲或者美職聯球隊。其中28歲嘅岩渕真奈喺2014年已經踢過賀芬咸同拜仁慕尼黑女子隊，呢位世界盃冠軍隊成員回流三年之後，今年又再次獲得旅歐機會，上個月底加盟咗英格蘭傳統女足強隊阿仙奴。另一位日本女國腳長谷川唯今年亦都展開咗旅歐生涯，加盟咗AC米蘭，仲協助球隊攞到意甲亞軍，下季就有機會喺女子歐聯同岩渕真奈較量喇。

日本男女子隊嚟緊都有國際賽要踢，日職都會暫停一周，不過今個星期都有日聯盃八強首回合，同埋一堆日乙賽事上演。其中星期六FC東京對湘南比馬嘅日聯盃，東京隊中有小川諒也同田川亨介分別入選國家隊同奧運隊，對球隊實力有一定折扣，加上東京今季攻力有限，今場對湘南隨時悶戰一場，入球中位數[2/2.5球]嘅「細」應該走唔甩。

日乙方面，力爭升班嘅磐田山葉就會作客北九州向日葵，兩隊近況同樣唔錯，不過磐田作客成績一般，今場未必讓到對手一球，「讓球主客和」可以博下[+1]「主勝」。另一場榜首新潟天鵝作客甲府風林，新潟近況回落，近4場只係贏過1場，今次作客近六場不敗嘅甲府都冇乜必勝把握，不如撐主W好過。

文：薰爵

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