湖人於今屆季後賽被太陽以場數4:2淘汰，在職業生涯內第一次在首圈出局的勒邦占士（LeBron James）透露，今夏將不會代表美國男籃出戰東京奧運。

被傳媒問到會否再次代表美國男籃出戰奧運時，勒邦占士說：「不會了，我今夏要為『Tune Squad』出戰，所以不會參加奧運。這是我目前要專注的事情，我要嘗試擊敗『Monstars』，又或者是『Goon Squad』，我們暫時是這樣稱呼他們的。我對太陽時不太成功，所以我在7月要更集中精神對付『Goon Squad』。」

LBJ所指的，是由他主演的真人動畫電影《太空也入樽2》，將於今年夏天上演，而他將要忙於出席宣傳活動。另一方面，湖人今季衞冕失敗，很大程度是受到他與安東尼戴維斯（Anthony Davis）的傷患問題困擾，年底就滿37歲的占士，亦必須好好管理身體的負荷。占士曾在08及12年奧運，兩度為美國贏得男籃金牌，而在04年奧運則取後一面銅牌。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波