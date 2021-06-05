西班牙作為今屆歐國盃11個主辦國之一，雖然畢爾包地區因為疫情較反覆的關係，令賽事將會移師至另一城市塞維利亞進行，不過仍然無阻「狂牛兵團」在分組賽的三場賽事皆佔盡主場之利。反觀被視為出線次熱的波蘭就較慘情，因為除了首尾兩場賽事要在俄羅斯的聖彼得堡舉行外，中間又加插一場在塞爾維亞舉行的賽事，令波蘭成為歐國盃分組賽當中，飛行距離最多的球隊。

「狂牛兵團」為E組當中較輕鬆的球隊，除了整體實力較強之外，3場分組賽也可以在塞維利亞奧林匹克球場出擊，假如成功出線的話，去到16強才需要出國作賽。至於過去3屆歐國盃有2次於分組賽止步的波蘭，就成為了E組當中飛行距離最遠的球隊，首戰先在聖彼德堡對陣斯洛伐克之後，就要飛往塞爾維亞惡鬥西班牙，最後一場又要飛回聖彼德堡硬撼主要的出線競爭對手瑞典，飛行距離多達8,000公里，一來一回下對球隊的消耗甚大，舟車勞頓下或者對波蘭的出線形勢較不利。

至於瑞典與斯洛伐克的賽程就較好，前者首戰在塞爾維亞對陣西班牙之後，剩餘兩場賽事皆會留在聖彼德堡進行，在備戰方面明顯有優勢。只不過根據這次歐國盃的走線圖，E組首次名出線的球隊，將會在丹麥的哥本哈根及蘇格蘭的格拉斯哥踢16強賽事，這意味着主辦國之一的西班牙，其主場優勢僅限於分組賽當中。

E組主場館

塞維利亞奧林匹克球場

位置：塞維利亞（西班牙）

可容納人數：60,000人

預計入座率：30%（約18,000人）

聖彼得堡體育場

位置：聖彼得堡（俄羅斯）

可容納人數：68,134人

預計入座率：50%（至少34,067人）

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