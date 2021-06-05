法國網球公開賽女單周五爆冷，3號種籽莎芭蘭卡在第3圈不敵柏芙尤珍高娃出局後，莎蓮娜成為了下線最高排名種籽，而這名39歲老將同日亦直落兩盤淘汰同樣來自美國的歌蓮絲，順利晉身16強，向贏取平紀錄的第24個大滿貫冠軍繼續進發。

繼2號種籽日本大坂直美因為拒絕出席記者會的風波而退賽，以及1號種籽澳洲的芭迪因傷退出後，白羅斯的莎芭蘭卡周五以1:2受挫俄羅斯的柏芙尤珍高娃，女單下線因安達絲古及姬芭均已出局，7號種籽的「細威」成為了同線最高排名種籽，而她周五亦以6:4和6:4戰勝歌蓮絲，16強將與21號種籽哈薩克的莉芭堅娜對壘。

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