快艇周五在季後賽西岸首圈第六回合，憑着尼納特（Kawhi Leonard）攻入平個人季後賽最高的45分，以104:97擊敗小馬，場數追成3:3平手。小馬雙星當錫（Luka Doncic）與普辛基斯（Kristaps Porzingis）賽後表示，有信心可以在周日的第七回合生死戰勝出，晉級次圈。

尼納特今仗再度顯示出兩屆總決賽最有價值球員（FMVP）的功架，在全場42分鐘上陣時間內25投18中，包括在三分線外9投5中，並在罰球線上4投全中，外加6個籃板球、3次助攻及2次偷球，一手將快艇從出局邊緣拯救出來。小馬後衞當錫承認今仗完全抵擋不了尼納特的進攻，但相信球隊可以在Game 7重響勝鼓。

「他（尼納特）摧毀了我們，情況就是這樣。他打了一場極好的比賽。」當錫說。對於頭六回合均由作客一方勝出，這位22歲新星就表明不會理會太多。他說：「戰至第七回合，在哪裏比賽並不重要，因為你一定要全力以赴，就是這樣。我們都懷着信念，相信自己可以在第七回合勝出。」

普辛基斯亦相信，小馬可以壓倒快艇晉級。「我們在這個系列賽已成功做過了，大家都相信可以擊敗他們，我們將會知道誰對誰錯。」他說。

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