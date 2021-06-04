車路士在與領隊杜曹續約後，周五繼續傳來好消息，球隊已經與兩位隊內老將完成續約，36歲的巴西中堅堤亞高施華和34歲的基奧特雙雙續約1年，下季將繼續為藍戰士效力。

堤亞高施華去季以自由身加盟車路士，雖然年過30才登陸英超，但他憑豐富的經驗成為球隊的領袖。球隊總監瑪蓮娜表示：「當去年夏天我們引入施華時，我們就知道球隊多了一名世界級球員。他在整個球季都向車路士的所有人展示他卓越的品質，他在場內場外都產生巨大的影響。」

36歲的堤亞高施華今季為車路士上陣34場並攻入2球，他在上周的歐聯決賽亦正選上陣，雖然中途退下火線，但最終仍能贏下他生涯第一個歐聯冠軍，球會和他的合約將會至21/22球季完季，瑪蓮娜續指：「當他加盟我們時，我們希望他可以贏下他生涯中從未贏過的冠軍，結果我們在上周贏下了歐聯冠軍，希望未來球隊和他都能以相同的方式前進。」

基奧特與球會的合約本來亦在今月月底完結，但車路士早在4月已決定行使他合約的續約條款，意味他下季亦會繼續為車路士效力。34歲的基奧特已為車路士上陣119場，攻入39球，雖然他今季不是球隊的正選前鋒，但他是球隊今季的歐聯隊內神射手，他在歐聯射入6球，除了小組賽對西維爾的大四喜外，在歐聯16強首回合對馬德里體育會的倒掛入球，更是球隊的重要作客入球。

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