【仲有6日開波】今季馬德里體育會成功打破皇家馬德里及巴塞隆拿的壟斷，驚險捧走西甲冠軍，未知是否皇巴近年成績走樣關係，這次帶領E組西班牙出戰歐國盃的教頭安歷基，在24人大軍名單中竟然未有挑選皇馬球員，就連巴塞及馬體會亦合共只得五人入選，因此引發外界爭議。雖然「狂牛兵團」屬奪冠次熱，但這次同組面對實力平均的瑞典、波蘭以及斯洛伐克，要出線絕非易事。

文：王杰

手機用戶請按此放大圖表

自西班牙在2014年世界盃的分組賽止步後，球隊就進入改朝換代時期，大部份老將退位讓一眾年輕小將上位。直至2019年安歷基再度出任國家隊教練時，狂牛的情況才有起色，不過這位極具性格的教練，沒有用盡歐洲足協擴至上限26的大軍名單，僅徵召24人出戰。名單中亦竟沒資深的沙治奧拉莫斯及今季表現不俗的拿祖費南迪斯，反而在20/21球季於曼城各項賽事僅上陣12場、來季轉投巴塞的中堅艾利加西亞則有入選，令人驚訝。拿祖屬皇馬防線當中表現最出色的其中一員，未有入選令人不解。

手機用戶請按此放大圖表

缺拉莫斯國際賽資歷淺

由於拉莫斯落選，即使有曼城中堅拿樸迪入籍西班牙增強後防實力，惟其餘幾名入選如中堅柏奧托利斯、艾利加西亞等，在國家隊的上陣次數仍未達雙位數，而且在短時間內要建立默契，實在相當考驗安歷基的功力。除皇馬兵失意外，其實巴塞及馬體會所佔人選亦不多，今季有所下滑的巴塞中場布斯基斯雖有入選，但能否取得正選仍是未知數。至於西班牙的前線星味更弱，祖雲達斯前鋒艾華路莫拉達已是最資深且是隊中最多入球的球員，可惜此子在球會的表現不穩。

至於對上三次在歐國盃分組賽就止步的瑞典，這次又有老將伊巴謙莫域因傷退隊，但大軍名單基本上也是熟識的名字。瑞典雖然近年大賽成績不算太好，惟球隊守強於攻下打大賽絕不輸蝕，後防就要靠曼聯守將域陀連迪路夫擔大旗。

手機用戶請按此放大圖表

羅拔仔再領波蘭闖關

上屆闖入八強取得隊史上最好成績的波蘭，今屆續由拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基領軍，而且很有可能為這名32歲前鋒的最後一次歐國盃之旅。雖然波蘭前線上有羅拔仔及米利克等星級前鋒坐鎮，惟波蘭中場及後防實力較弱，要走得較遠仍有難度。至於牌面較弱的斯洛伐克，這次大軍有不少球員如咸錫、比卡歷及古卡已年過30，而且此前在歐國聯B2組當中亦只排榜尾，今屆在E組面對瑞典及波蘭預計難以搶分，相信斯軍將會成陪跑分子。