西班牙今屆歐國盃在缺少了沙治奧拉莫斯入選之後，後防問題相信令人憂心，幸運的是有剛剛入籍的曼城中堅拿樸迪入選，有望成為「狂牛兵團」的後防新勢力。不過這次西班牙身處的E組，另一競爭對手亦有由曼聯中堅域陀連迪路夫領軍的瑞典，這兩名效力曼市球隊的後衞由英超鬥到歐國盃。

擁有巴斯克血統的法國後衞拿樸迪，由於遲遲未有獲得法國教練迪甘斯的重用下，在歐國盃前夕就決賽入籍西班牙，而且獲得西班牙主帥安歷基的賞識，終於有望首次在國際大賽當中登場。至於效力紅魔的連迪路夫，近年已經是瑞典國家隊的常客兼主力，這次來到歐國盃又再有機會迎來對碰。

除了這兩名效力英超的中堅，波蘭後防同樣有效力修咸頓的碧拿歷克坐鎮，防守能力同樣不俗。今季跟隨國際米蘭捧走聯賽冠軍的史堅尼亞，就要擔起斯洛伐克的防守大旗，事關球隊近年成績不算出色，前線又欠缺一名入球能力穩定的射手，因此防守就成為球隊能走多遠的關鍵。

D組後防大比拼

拿樸迪（西班牙）

年齡：27歲

效力球會：曼城（英超）

簡評：上月入籍西班牙就立即入選國家隊，預計會成為狂牛兵團的主力後衞。

域陀連迪路夫（瑞典）

年齡：26歲

效力球會：曼聯（英超）

簡評：今季在曼聯偶爾會犯錯，不過仍是國家隊以及紅魔後防的主要人物。

碧拿歷克（波蘭）

年齡：25歲

效力球會：修咸頓（英超）

簡評：雖然修咸頓今季的成績不算出眾，但身高1米89的他在死球上極具威脅。

史堅尼亞（斯洛伐克）

年齡：26歲

效力球會：國際米蘭（意甲）

簡評：今季身為國際的後防主力之一，而且近兩次為國家隊上陣皆有入球。

資料來源：transfermarkt.com

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