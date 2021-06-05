曼徹斯特晚報周六證實，在歐聯決賽弄傷鼻骨及眼窩的曼城中場奇雲迪布尼，回到比利時國家隊報到後已進行了面部小手術，這或可令他不用在歐國盃期間帶上面罩比賽，但仍未必可趕及在對俄羅斯的B組首場賽事復出。

比利時國家隊教練馬天尼斯證實了迪布尼做手術的消息，作出這個決定，是為了增添迪布尼可在歐國盃上陣的機會：「通過掃描檢測完他的傷勢後，就決定讓迪布尼進行這個小手術。今天早上已經做了，情況不錯，他可以在周一加入我們，也會在歐國盃與我們一起。手術是必要的，而且不是一個要讓他長唞的手術，只需要20分鐘，而且也已經和曼城方面溝通過。」

他再透露迪布尼現時的情況：「他很好，頭腦很清醒，就是想要周一加入我們的操練。手術後，他甚至不需要再戴上任何面部的保護器具，可以活動自如，所以這是適合的時機，也對我們迎接歐國盃是一個正面的消息，但他可能還未準備好在首場對俄羅斯就上陣，我們要每天觀察和分析。」

比利時與俄羅斯、丹麥及芬蘭同處歐國盃B組，首仗對俄羅斯會在對方主場的聖彼得堡舉行，今周日會進行最後一場熱身賽，坐鎮主場對陣克羅地亞。

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