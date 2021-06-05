巴西周五憑李察利臣在下半場打開紀錄及尼馬於補時重射12碼得手，於主場以2:0擊敗厄瓜多爾，在2022世界盃南美洲區外圍賽保持5戰全勝，繼續排在榜首。

形勢佔優的巴西今場控球達66%，全場16次射門有7次中龍，厄瓜多爾只有3次射門都未能中目標。 巴西上半場原本有機會打開紀錄，但五年來首度再為國家隊正選上陣的法林明高前鋒加比爾巴保沙，於42分鐘的入球因越位在先而無效。完半場前，尼馬在禁區外遠射地波又被客軍門將阿歷山大杜明基斯救出，完半場兩隊踢成0:0。

不過，巴西戰至65分鐘終於打開紀錄，愛華頓前鋒李察利臣接應尼馬傳送後，在禁區內左路射成1:0。其後，加比爾捷西斯及巴保沙都有射門被杜明基斯化解，巴保沙於75分鐘近門頭槌攻門又未能命中。

直到比賽末段，加比爾捷西斯在禁區內被柏斯亞度侵犯，經VAR確認後巴西獲得12碼。巴黎聖日耳門球星尼馬主射被杜明基斯撲到，但VAR再次發功，指杜明基斯雙腳移動在先，尼馬得以重射並順利中鵠，協助巴西以2:0戰勝厄瓜多爾。

巴西輕取厄瓜多爾後，在世界盃南美洲區以5戰全勝得15分續居榜首，領先排第二的阿根廷4分，厄瓜多爾9分排第三。巴西下一場世盃外是於6月8日作客巴拉圭，厄瓜多爾同日則會在主場對秘魯。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波