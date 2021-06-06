效力英超球會利物浦的英格蘭右閘阿歷山大阿諾特（TAA），上周出戰歐國盃熱身賽時大腿肌肉受傷，預料要休戰四至六周，肯定無法出戰決賽周賽事。不過紅軍有信心TAA可趕及新一季的英超季前賽，球隊隊醫亦預料他只需養傷一個月就可復出。

TAA於英格蘭周三1:0小勝奧地利的熱身賽，在完場前87分鐘一次大腳解圍時拉傷大腿，經檢查後證實四頭肌撕裂，現時他已返回利物浦接受治療，並會繼續留在默西賽德郡復康。日前有消息擔心，其傷勢恐會影響他出戰新季英超，來季季前賽就會在7月12日展開，但英媒周五指，利物浦隊醫相信TAA可趕及出席季前賽，展望他只需休戰一個月即可歸隊報到，比預期中需要的六周時間短。

據悉紅軍將在七月底於法國或奧地利進行季前訓練營，然後就會進行一系列熱身賽，不過據英超官網顯示，紅軍的友賽日期尚未定出。現時這位英軍右閘有更多時間休息，備戰新季英超，不過他好不容易才獲得英格蘭領隊修夫基列入歐國盃26人大軍名單，今次受傷令他再次受挫。

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