在英超賽會周五公佈部份球會今月後會釋出的球員名單中，出現了36歲曼城老將費蘭甸奴的名字，但英國天空體育也指出，這不代表藍月亮不會在合約屆滿前與費蘭甸奴續約。

事實上，這份名單公佈的是本月月底會約滿而未續約的球員。曼城的名單中就有費蘭甸奴、阿古路及艾利加西亞3人的名字，後兩者已經在今周較早前落實投效巴塞隆拿。上月在歐聯4強淘汰巴黎聖日耳門（PSG）後，有傳球隊已向費蘭甸奴開出續約1年的條件，只是雙方暫時未達成共識，若最後續約告吹，曼城勢必在今夏簽防中，好與洛迪卡斯簡迪作替換。

水晶宮是釋出球員名單最長的一隊，共22名球員，當中一隊包括加利卡希爾、史葛丹恩、安祖斯唐辛、馬馬度沙高及雲安荷特等球員。紐卡素與修咸頓則分別有中鋒安祖卡路爾及左閘賴恩貝特蘭自由身離隊，而韋斯咸的巴拉圭中堅法比安巴貝拿，效力球隊3年後也不獲續約。

曼聯方面，羅美路與近年一直被外借的卡斯度彭利拿兩位門將也會被踢走，但球會就正與另兩位約滿的球員桑馬達及李爾格蘭商討新約，當中隊內三號門將的格蘭已經38歲，效力球隊3年內只曾在一場英聯盃及一場歐霸盃賽事中披甲。

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