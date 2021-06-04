西班牙周五在歐洲國家盃熱身賽主場對葡萄牙，有艾華路莫拉達連番失機並於補時單刀射中楣，葡萄牙則有荷西方迪上半場的入球因犯規在先而無效，而每次觸球都被球迷喝倒采的基斯坦奴朗拿度（C朗）表現亦乏善可陳，兩隊最終互無紀錄以0:0賽和。

西班牙下周二會在最後一場熱身賽主場對立陶宛，葡萄牙則於下周三主場友賽以色列。衞冕的葡萄牙在今屆歐國盃與德國、法國及匈牙利同處F組，F組的西班牙同組對手則有瑞典、波蘭和斯洛伐克。

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