熱刺今季解僱摩連奴後仍在物色新領隊人選，曾傳現任巴黎聖日耳門（PSG）教練普捷天奴有機會回巢執教，但最近傳得最炙熱，是正接觸剛離開國際米蘭的干地。不過據英媒周五報道，這位意大利籍教頭質疑熱刺的爭勝心和抱負，加上對方叫價1,500萬鎊（約1.6億港元）年薪價值不菲，或使熱刺打退堂鼓。

正在物色新帥的熱刺，近月未能成功羅致前RB萊比錫少帥尼高斯曼和李斯特城領隊羅渣士，要把普帥從PSG帶回來亦相對不易，有指干地就成為球會主席利維的心儀人選。據報熱刺近日已和這位前車路士領隊展開洽談，但據《天空體育》等媒體的報道指，51歲的干地對熱刺的爭勝心存有很大疑惑，他考慮一段日子後，仍不相信熱刺是支馬上有能力爭標的球隊，傾向拒絕該隊的報價。

這位意大利籍主帥過去十年贏過五個聯賽錦標，來年亦期望展開另一次爭標旅程，但熱刺在過去的英超球季落後榜首曼城24分排第7，而他就正了解有沒有可能把熱刺跟前4或前5的英超球隊差距縮窄。同時，據說熱刺也不強行要求他必須為球會贏得錦標，反令雙方意見出現分歧。另有消息傳出，干地希望在熱刺獲得可觀的薪金，叫價1,500萬鎊年薪，與前任領隊摩連奴的年薪數字相同，令不少熱刺球迷為之嘩然，因此據報熱刺已經放棄斟介干地。若雙方最後未能達成協議，干地未來一季可能會先行休息，暫時放下領隊的工作。

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