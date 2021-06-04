首次入選港足便擔正的安永佳，周五獲亞洲足協確認其85分鐘建功，確認「地標戰」入球，這名24歲傑志鋒將表示有信心未來能為港隊作更多貢獻。

今季為傑志攻入11球的安永佳首度獲港隊召入隊出戰世盃外，周四對伊朗獲安排任正前鋒，這名國際賽新丁全場助攻助守，亦試過以一敵三，戰至85分鐘接應黃威傳中球頭槌攻門，皮球中柱，鄭兆均門前補中，賽會賽後一度公佈港足入球球員為鄭兆均。

不過，亞洲足協官方網站昨日已作出更正，安永佳頭槌中柱後，皮球已明顯越過白界，故入球屬安永佳，而安永佳是2000年11月12日，港足友賽作客1:1賽和阿聯酋後，再在西亞取得入球的港足球員。安永佳賽後指首戰有入球相當高興：「此戰對我來說是重要考驗，個人滿意發揮，也有信心繼續進步。我仍年輕，並渴望進步，相信未來能港隊作出更多貢獻。」至於上半場被撞傷臉頰帶血戰至完場，賽後即時縫針的隊長黃洋表示無大礙，昨日復操為下場對伊拉克做準備。

現年38歲的黃洋上半場30分鐘，引球出擊至伊朗後場被伊朗球員撞跌，倒地後更被對手弄傷臉頰，即時血流披臉，但經治理後繼續比賽。戰至84分鐘，黃洋傷口因再滲血，需到場邊治理，不幸地港隊此時再失一球而落後到0:3。賽後黃洋由駐場醫生即時為傷口縫四針。