身為東岸頭號種籽的76人，周日（香港時間周一凌晨）將會於NBA季後賽次圈第一回合，在主場迎戰鷹隊。不過，在首圈對巫師時受傷，右膝半月板輕微撕裂的艾比迪（Joel Embiid），暫時仍未知道能否上陣。

艾比迪在首圈第四回合的第一節比賽傷出，並缺席了第五回合賽事，但76人仍順利以場數4:1淘汰巫師，晉級次圈。主教練李華士（Doc Rivers）透露，暫時仍未決定會否在對鷹隊的第一回合賽事，派遣這位明星中鋒出場。他說：「艾比迪仍要接受治療，當我們進行投射練習時，他的情況很好。目前還是言之過早，我仍要觀察一下，不想說實他可以還是不可以上場。」

艾比迪今季在51場常規賽，場均有28.5分及10.6個籃板球，成功入選MVP最後三強。他在首圈四場比賽，平均每場亦有24分及6.8個籃板球。

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