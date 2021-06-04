周五英格蘭職業球員工會（PFA）公佈年度最佳英超11人陣容，英超冠軍曼城佔6席，而今季只有第7位的熱刺，亦有哈利卡尼和孫興民入選。

PFA周五公佈英超最佳陣容，當中英超冠軍曼城有6人入選為最多，後防方面曼城是大戶，門將為艾達臣摩拉斯、兩名中堅為魯賓戴亞斯和史東斯，右閘則為祖奧簡斯路。而左閘位置就由曼聯的勞基梳爾當選。

在三人中場線中繼續由曼市雙雄當選，奇雲迪布尼和簡度根當選外，曼聯的般奴費南迪斯亦佔一席位。在前場三個位置上就沒有曼城的球員當選，利物浦的球隊射手穆罕默德沙拿是紅軍唯一當選的球員，而另外兩個位置就由熱刺孖賽包辦，分別為英超神射手兼助攻王的卡尼和孫興民。

周三PFA亦公佈年度最佳球員（英格蘭球員先生）的6人候選名單，當中5名球員包括奇雲迪布尼、根度簡、魯賓戴亞斯、般奴和卡尼都順利入最佳11人，唯獲最佳球員和最佳年輕球員雙料提名的菲爾科頓就在最佳陣容中名落孫山。

PFA年度最佳英超11人

門將：艾達臣摩拉斯（曼城）

後衞：祖奧簡斯路（曼城）、魯賓戴亞斯（曼城）、史東斯（曼城）、勞基梳爾（曼聯）

中場：奇雲迪布尼（曼城）、簡度根（曼城）、般奴費南迪斯（曼聯）

前鋒：穆罕默德沙拿（利物浦）、哈利卡尼（熱刺）、孫興民（熱刺

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