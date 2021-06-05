2012年決賽 西班牙歐國盃衞冕成功

歐國盃歷史上只有3支球隊能夠捧起冠軍2次或以上，西班牙正是其中一隊之外，更是首隊能夠在歐國盃衞冕成功。「狂牛兵團」自從1964年以主辦國身份首度捧起歐國盃之後，就要等到2008年才再次封王，該屆球隊在決賽靠着前西班牙金童費蘭度托利斯一箭定江山，以1:0小勝德國封王；4年之後的2012年歐國盃，西班牙再次殺入決賽，而且更以4:0大炒意大利再度捧走歐國盃，絕對是歐國盃歷史上最成功的隊伍。

2004年分組賽 瑞典疑似假波淘汰意軍

2004年歐國盃瑞典被分到與意大利、丹麥及保加利亞同組，該屆賽事由於意大利在分組賽首兩戰只得一分，而瑞典及與丹麥則同得四分。瑞典在分組賽最後一輪只要與丹麥踢出2:2或以上比數的和局，就會令到意大利無論如何也會出局。最終瑞典在兩度落後的情況下，於89分鐘靠馬迪亞斯莊臣的入球追成2:2，最終另一場意大利即使有卡斯辛奴絕殺保加利亞，仍然被淘汰出局。

波蘭歐國盃的首場勝仗

雖然近年波蘭的整體實力有所增強，惟過去球隊在歐國盃的成績一般，2008年首度參加歐國盃就在分組賽包尾出局，12年又再次以同樣結束提早回家。直至16年分組賽首場對陣北愛爾蘭的比賽，波蘭才靠着米利克的入球以一球小勝對手，足足等了八年才取得歐國盃首場勝仗。

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