巴西人迷戀喜愛的球星，可以理解，但前鋒尼馬周四晚的遭遇，就令人有點同情。有兩位狂迷在這位球星下榻的酒店，待偶像一抵埗即飛快衝上前攬對方，但兩人期間失足滑倒鏟中了尼馬，令後者也非常狼狽，但即使已被保安上前拉開，狂迷還不肯罷休脫走尼馬的球鞋，其中一隻更不翼而飛。

尼馬雖然近年有不少負面新聞，但在巴西部份球迷眼中，仍是當今森巴兵團的頭號球星。巴西將在周五的南美洲區世盃外迎戰厄瓜多爾，球迷為目睹喜愛球星風采，早在球隊下榻酒店門外等候，當中有兩位年紀看似10多歲的狂迷，就在尼馬一從隊巴走落時，即衝上去攬住偶像，但兩人疑因心急及擔憂保安趕到破壞他們的好事，竟然來到尼馬面前時不小心相撞後滑倒在地上，而且更剛好撞到尼馬的小腿。

這時保安已即上前準備捉走兩位狂迷，但其中一位攬住尼馬左腳不放，然後快速脫去其球鞋，尼馬也顯得有點驚惶失措。最後，雖然兩人都被保安制服並拉走，但從影片中只見一片混亂過後，尼馬好像只剩下一隻球鞋，然後他穿上其中一隻後，一瘸一拐地走入酒店，但未清楚他有否因狂迷粗野的舉動而受傷。

巴西目前在南美洲區外圍賽4戰全勝，領先5場得11分的阿根廷居榜首，而尼馬暫時在賽事中射入3球。

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