昨日才完成酒店14日隔離的應屆NCAA全美大學生女重銀牌佘繕妡，今日就在香港公園體育館的會長盃劍擊錦標賽殺入決賽，以15:8擊敗師姐連翊希奪冠，二人將連同江旻憓出戰東奧個人賽及團體賽，上月才滿20歲的佘佘坦言NCAA 訓練到的「耐性」將有助她下月底東京奧運發揮，問她首戰奧運的目標，她說：「去到奧運像是夢想成真，到時我希望打好每一劍。」

去年八月在全球疫情大爆發下從香港飛到美國印弟安那州的聖母大學開學，之後11月返港放聖誕假，今年一月再飛返美國，上月底飛返港放暑假，昨日完成14日酒店隔離，她說：「我們聖母大學早前向政府買疫苗，所有大學生都在學校打了兩劑疫苗，昨日剛好完成酒店隔離，問準了衞生署我才今日來參賽。」

今日共有26人參加會長盃女子重劍，也有到場的女重教練Tavi表示江旻憓雖打了疫苗，但怕場館聚集太多人有感染風險，所以缺席比賽，最後兩位準東奧師妹佘繕妡及連翊希包辦冠、亞軍。

香港女重是繼男花後首次爭取到奧運團體及附帶三個個人賽席位，港隊自去年三月布達佩斯大獎賽後，就一直沒比賽，Tavi表示香港女隊一直有男隊陪練，問題不大，佘佘則是幸運的，她在美國聖大一直都有跟校隊訓練及到處比賽，特別是三月夢寐以求的NCAA劍擊賽，第一年讀大學就能被選上，還殺入個人賽決賽，最後奪亞，她說：「NCAA的個人賽四強前，每一場都是五分制，我必須要有耐性，不能只顧往前衝，在美國這半年多，訓練到我的耐性，對我未來的比賽都有幫助。」

今日有少許不適的連翊希，坦言有一年零三個月沒比賽，今日上場也會緊張，將出戰東奧個人賽及團體賽的連翊希說：「我們較其他外隊蝕底的，是今年三月因疫情沒去到喀山世界盃，少了一次跟對手切磋的機會，今日會長盃是我們唯一一次亦是最後一個東奧前比賽，但教練Tavi也說，我們閉門練得好好，到奧運時或會有驚喜。」今日的會長盃是疫情一年多以來重啟的比賽之一，上周曾舉行青年組比賽。

女重教練Tavi今日也有到場，他更豪言下月24號東奧女重個人賽，目標是金牌，他更透露香港劍擊隊將於下月17日飛往東京熟習場地：「雖然過去一年多都沒有比賽，但不大問暊，我們女重隊一直跟男重隊訓練，他們的水平很高，足夠賽前訓練，每個比賽我都要求她們拿冠軍，希望給予足夠的動力。」今日男重冠軍是吳浩天。

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