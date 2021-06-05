周六英超賽會宣佈，曼城的中堅魯賓戴亞斯當選英超最佳球員，除了是繼基斯坦奴朗拿度後第二位葡萄牙球員得獎，亦是第四位以後衞身份得獎的球員。而曼城的領隊哥迪奧拿亦順利當選本季的最佳領隊，是他近4年第3次獲選。

今季才登陸英超的戴亞斯，就憑出色的表現順利當選今季的英超最佳球員，亦是曼城連續兩季有球員獲選，上季的最佳球員為中場奇雲迪布尼。戴亞斯今季英超上陣32場，助球隊贏了23場外，當中更有15場保封不失，他更助球隊贏下英聯盃和殺入歐聯決賽。他亦是曼城陣中出勤率最高的球員，各項賽事合共上陣50場。

戴亞斯更是英超史上第四位以後衞身份贏下最佳球員獎項，過去得獎的包括曼聯的維迪、曼城的高柏尼和利物浦的華基爾雲迪積克。他亦是繼C朗後，第二位葡萄牙球員得獎，當時仍效力曼聯的C朗，曾在06/07和07/08連續兩季成為英超最佳球員。

早在上月，24歲的戴亞斯成功力壓隊友奇雲迪布尼及熱刺射手哈利卡尼，當選20/21年球季FWA年度最佳球員（即英超年度足球先生），這是自前利物浦後衞尼高於1989年奪獎後，近32來年首位後衞獲得這個獎項。早前他更為英格蘭職業球員工會（PFA）年度最佳球員（英格蘭球員先生）的6人候選名單當中，他很有可能成為今季的三料足球先生。

另外，曼城的領隊哥迪奧拿亦順利成為本季的英超最佳領隊，他今季領曼城低開高走，曼城有聖誕節時僅排第8位，但其後曾一度15連勝，成功贏下今季英超冠軍。今次亦是哥迪奧拿第三次贏下賽季最佳領隊的獎項，與雲格和摩連奴睇齊，唯一獲獎次數比他多的是前曼聯領隊費格遜，曾獲獎11次。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波