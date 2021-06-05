近五季四度在季後賽首圈出局的拓荒者周五宣佈，跟主教練史杜特斯（Terry Stotts）分道揚鑣。

史杜特斯在執教拓荒者九季內，合共於常規賽取得402勝318負，是隊史上勝仗第二多的教頭，而在他的帶領下，球隊已連續八季成功打入季後賽，是目前聯盟各隊中最長的紀錄。

拓荒者周四在季後賽西岸首圈第六回合，以115:126不敵金塊，總場數輸2:4出局，會方認為是時候作出改變。「我對泰利（史杜特斯）跟他過去九季的成就，抱有最崇高的敬意。」拓荒者籃球營運總裁奧舒利（Neil Olshey）透過聲明說。「無論在個人或專業層面上，這都是一個困難的決定，但對球會而言，改變方向會是最好的選擇。泰利在拓荒者大家庭與波特蘭社區當中，永遠都會有一個特別的位置。」

史杜特斯於19年曾帶領拓荒者殺入西岸決賽，但最終以0:4不敵勇士，而他原本仍有一年保證合約在身。消息指，快艇助教立比斯（Chauncey Billups）、前紐約人主帥雲根迪（Jeff Van Gundy）、網隊助教迪安東尼（Mike D’Antoni），以及目前正在密芝根大學擔任主教練的祖雲侯活（Juwan Howard），均是拓荒者新教練候選人。

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