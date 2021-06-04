香港足球代表隊周四晚在巴林舉行的世界盃亞洲區C組外圍賽，面對世界排名31的伊朗大部份時間捱打，更連失三球，但踢來未有放棄，更憑傑志前鋒安永佳頭槌破蛋，以1:3落敗；同日巴林以8:0大勝柬埔寨，意味港隊確定無緣爭首名，次名資格亦極渺茫，但打不死的港隊將繼續奮戰。

世界排名144的港足再對伊朗，有安永佳與迪高兩名新丁任正選，小將陳晉一改踢左後衞；伊朗就有查漢巴克殊、阿斯蒙和達利美等主力正選上陣。甫開賽港足便捱打，17分鐘，伊朗中場伊薩托里希禁區內撞射僅斜出。23分鐘港足失守，伊朗的哥利沙迪在右路壓過孫銘謙，近底線起腳攻破葉鴻輝大門，伊朗領先1:0。港足失守後即有射門機會，安永佳禁區「窩利」射高，半場落後0:1。

鬥伊拉克望保清白爭第三

易邊後，港足以鍾偉強入替徐宏傑，嘗試推前防線，可惜未能組織到太多攻門，61分鐘，港隊解圍不遠，伊朗中場阿美利禁區頂無人看管下起腳，皮球省中黃洋改變方向笠入，伊朗領先2:0。84分鐘，伊朗的美迪托拉比左路扭過唐建文傳中，後備上陣的安沙里法特門前撞入，兩對港足都取得入球，助伊朗領先3:0。港足一分鐘後由後備上陣的黃威左路傳中，安永佳力壓伊朗守將頭槌攻門，皮球中柱角彈入網破蛋，攻入廿年作客西亞第一球（見另文），惜港足最終以1:3落敗。巴林尾場對柬埔寨在半場領先2:0下，全場8:0大勝，賽後以6戰3勝3和壓過此輪輪空的伊拉克升上榜首，伊拉克少一分居次；擊敗港隊的伊朗積9分排第3。港隊6戰得5分排第4，只餘兩場伊拉克及巴林，現落後榜首巴林七分下宣佈爭首名失敗，搶次席的機會亦甚渺茫。

港足主教練麥柏倫指球隊超過年半沒比賽下，今戰表現已不錯，但所失的第一球則可以避免：「球員展示出很好鬥志，我不能怪責球員，但部份情況不夠冷靜。進步不是一時三刻可以見到，惟疫情未能訓練下，部份球員也未能入選，無論如何，我們會為香港出盡全力，希望對伊拉克保持清白身。」港隊餘下兩場對伊拉克及巴林仍要全力搶分，希望以小組第三名完成賽事；如成功可直接取得2023亞洲盃第3圈外圍賽席位，第4及5名則要踢附加賽爭晉級。港隊下場是11日對伊拉克，最後一場是15日對巴林。

球證表現獲高度評價

此外，執法香港對伊朗的約旦球證馬哈美獲高度評價，本報客席球評家丘建威在社交平台貼文指：「香港對伊朗的賽事，表現得最好是球證」，而負責評述這場賽事的now Sports足球評述員鄭兆聰也大讚這位35歲亞洲著名球證判決準確，包括補時向在禁區內「插水」的伊朗兵出示黃牌。

本報訊