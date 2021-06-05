快艇周五在季後賽西岸首圈第六回合，以104:97擊敗小馬，場數追成3:3平手。連同今仗在內，這個系列賽的頭六回合均由作客一方勝出，創下NBA歷史，雙方周日（香港時間周一凌晨）就會於洛杉磯進行第七回合生死戰，牌面走勢看來對小馬更為有利。

賽前場數落後2:3的快艇，在這場關鍵之戰，差不多以五名正選撐足全場，當中保羅佐治（Paul George）打了46分鐘，得到20分、13個籃板球及交出6次助攻，尼納特則在42分鐘上陣時間內，攻入了個人季後賽生涯最高的45分，列治積遜（Reggie Jackson）則在38分鐘內取得25分。至於另外兩名正選球員馬卡斯莫里士（Marcus Morris）與巴登（Nicolas Batum），亦分別打了42及37分鐘。綜觀五人當中有四位已年過30，最年輕的尼納特亦已29歲，各人能否趕及在第七戰前回復體力，實在成疑。

小馬方面，當錫（Luka Doncic）攻入了全場最高的29分，外加8個籃板球及11次助攻，添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）亦有23分進賬，而正選上陣的中鋒馬約奴域（Boban Marjanovic），亦在17分鐘出場時間內交出12分及9個籃板的高效表現。小馬今仗在後備得分上，以15:4大幅拋離快艇，同時亦大大減輕了一眾正選球員的負荷，兩軍周日在洛杉磯進行生死戰，年輕力壯的小馬或有望報回上季首圈被快艇踢出局之仇。

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