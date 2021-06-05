泰維斯周五宣佈，將會離開母會小保加並且不會再為阿根廷的球隊效力，他表示自己需要離開足球花時間陪伴家人，但未有透露會否就此掛靴。

37歲的泰維斯於2018年初重返小保加，職業生涯第三度為其母會效力，他在周五的記者會上宣佈離開他深愛的小保加以多點陪伴家人。泰維斯稱︰「我在阿根廷的職業生涯已結束，我總是說，在這裏我唯一願意效力的球隊是小保加」，但他亦為自己的決定而高興，因為自己心理上不在最佳狀態，覺得自己需要離開一下。

他說︰「小保加要求你作最大的付出，但心理上我未能做到。我的狀態很好，但小保加需我付出120%，今日我未能我甚至沒有時間悼念父親，我回來後便立即比賽……現在，我需要時間離開球場以陪伴家人。」泰維斯的養父今年2月因新冠病毒併發症去世，終年58歲。

泰維斯又謂自己繼續是小保加球迷︰「這不是告別而是很快再見。我已沒有甚麼可以再給小保加。」「我不知道是否可以說是掛靴，因為可能三個月後我會想再次比賽，但不會是穿小保加球衣，那一章已經結束。」

泰維斯效力小保加以來共贏得11個錦標，包括第三度效力後的兩個聯賽冠軍。另外，泰維斯亦曾76次代表阿根廷國家隊上陣並射入13球，但即使曾三次打入美洲盃決賽卻始終與主要國際賽錦標。泰維亦參與2006及2010兩屆世界盃決賽周，亦是贏得2004奧運男足金牌的阿根廷U23隊員之一。

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