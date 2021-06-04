湖人衞冕失敗！周四NBA季後賽西岸首圈，場數落後2:3的湖人回到主場再鬥太陽上演生死戰，惜安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）初段再次傷出，相反太陽首節就狂轟10個三分波下由頭帶尾，湖人終以100:113再輸1場遭淘汰。36歲的勒邦占士（LeBron James）獨力難支，生涯首嘗季後賽首圈出局滋味。

文：亨少

賽前湖人決定讓因拉傷鼠蹊而缺陣第五戰的AD復出，不過這位大前鋒首節未打完一半已再因鼠蹊傷勢退下火線，令開賽初段命中率已奇高的太陽如入無人之境。24歲的D卜克（Devin Booker）僅打1節已攻入22分，當中包括六記三分全中，全隊單節合共命中10個三分，打下贏波基礎。此後儘管湖人奮力追分，但始終未能將分差收窄至個位數，占士今仗出場41分鐘攻入29分，不過尾段多次未有回防顯見疲態，與球迷所期待的「全力占」有距離。

手機用戶請按此放大圖表

AD又傷大帝向隊友致敬

最終湖人未能創造奇蹟，場數2:4遭太陽淘汰，亦成為史上第五支前一季封王，但之後一季季後賽首圈出局的球隊。至於大帝自2003年加入聯盟後，雖有三季無緣季後賽，但卻從未在首圈出局，今次為生涯15次征戰季後賽以來首嘗一輪遊（見附表）。

賽後占士受訪時表示並不在乎紀錄被破，更讓他遺憾的是因傷病令湖人未能發揮真正實力，「今季因傷病或防疫協定影響，我們一直未能以完整陣容出戰，始終未能融合亦未有展現出應有潛力，但我仍想向隊內每位成員脫帽致敬，大家已盡力做到最好。」

祖傑領金塊晉級遇太陽

雖然占士完場後未有在場上向對手致意就走入更衣室，不過賽後就將自己的球衣贈予今仗攻入47分的對手後衞D卜克，並寫上「Continue to be great（繼續保持優秀）」的字句勉勵對方。

至於太陽晉級後的對手為金塊，周四金塊作客拓荒者的第六戰，首節雖有米高波特（Michael Porter Jr.）射入六記三分，但整體發揮不及對手一直落後。然而拓荒者第四節死火，單節命中率不足3成只得14分，金塊乘勢後上，最終在常規賽MVP大熱祖傑（Nikola Jokic）攻入36分下領球隊以126:115勇挫拓荒者，場數贏4:2晉級次圈。

手機用戶請按此放大圖表